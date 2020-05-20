Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T10:53
https://ria.ru/20200520/1571710887.html
Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
https://cdn21.img.ria.ru/images/154782/32/1547823272_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_159dac1a320f0af755e40b93f09779fd.jpg
РИА Новости

Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa тестируют магазины без касс и продавцов

09:30 20.05.2020 (обновлено: 10:53 20.05.2020)
11321
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, совершая покупки в котором клиентам банка не нужно будет стоять в очереди на кассе, достаточно будет взять товар и выйти из магазина, а сумма покупок автоматически спишется с карты, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Для совершения покупок в таком магазине достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически", - рассказали в банке.
Клавиатура компьютера
Вчера, 08:18
Фейковые госуслуги. В Сбербанке рассказали о "буме" мошеннических сайтов
Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки.
Сервис начинает действовать, как только сканер турникета считывает QR-код клиента на входе в зону Take&Go, пояснили в банке. Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы безошибочно собрать в виртуальную корзину продукты, которые выбрал покупатель. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место - товар тут же будет удален из виртуальной корзины.
Мужчина работает за ноутбуком
Вчера, 05:07
Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
Как только клиент выходит из магазина, мобильное приложение Take&Go Сбербанка автоматически осуществляет списание. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте. "В результате - отсутствие очередей, кассиров и касс самообслуживания, а следовательно - экономия времени для посетителей и затрат на персонал для магазина", - заключили в кредитной организации.
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова уверена, что данная технология уже в ближайшей перспективе может стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах, к которому россияне привыкнут так же быстро, как, в свое время, к безналичной оплате.
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
19 мая, 16:21
Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка
47374766
Обсудить 13
Сбербанк РоссииАзбука вкусаVisa, Inc.Экономика
Популярные комментарии
Сбербанк мало того что хочет задушить конкурентов своими ресурсами, доставка еды, маркетплейс и тд. Так еще и хочет лишить работы как можно больше людей. Я вот например за то, чтобы не гнались за прибылями, а сохраняли некие соц. обязательства. Хочу чтобы в магазине меня обслуживал человек, чтобы в колл центре работал человек, а не робот и тд.
20 мая, 11:02
rrmgt1
3600003
мы как нибудь обойдёмся и пойдём в простой магазин или на базар, в гипер больше не пойду.
20 мая, 11:30
степан окуньков
800002
Рекомендуем
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Цех розлива водки
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Туристы в аэропорту
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка
Овсяная каша с фруктами
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Пенсионное удостоверение
"Известия" узнали о плане смягчить условия по досрочному выходу на пенсию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Лента новостейМолния