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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:30
https://ria.ru/20200520/1571710846.html
В Приморье детдом закрыли на карантин из-за коронавируса у ребенка
https://cdn22.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1036x0_80_0_0_e07dfb8402efc77cffcf8a1315d43f41.jpg
РИА Новости

В Приморье детдом закрыли на карантин из-за коронавируса у ребенка

09:30 20.05.2020
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский дом
Детский дом
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский дом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Детский дом в Арсеньеве Приморского края закрыт на карантин из-за выявленного заболевания коронавирусом у воспитанника, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Да, на карантине сейчас", - сказал собеседник. Также он предоставил агентству комментарий заместителя министра образования Приморского края Натальи Василянской.
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"Действительно, накануне был поставлен положительный диагноз на коронавирус одному из воспитанников Центра содействия семейному устройству в Арсеньевском городском округе. Детей, которые находились с ним в одном учреждении, также проверили на наличие инфекции - все результаты оказались отрицательными", - сказала замминистра.
По данным администрации Арсеньевского городского округа, "воспитанник Центра содействия семейному устройству детей-сирот (Детский дом)… самовольно покинул это учреждение и пока не найден".
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Также власти отмечают, что всего в городском округе 44 заболевших: 20 – это работники авиазавода "Прогресс", 5 пенсионеров, 3 неработающих, 3 детей, в том числе двухлетний ребенок, который переносит болезнь достаточно тяжело, один инвалид, остальные – работники других городских предприятий и организаций. Среди заболевших есть две беременные женщины. Самому возрастному пациенту более 80 лет.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. В крае зарегистрировано 1446 случаев COVID-19, вылечились 487 приморцев, умерли 14.
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