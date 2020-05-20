В Приморье детдом закрыли на карантин из-за коронавируса у ребенка

"Да, на карантине сейчас", - сказал собеседник. Также он предоставил агентству комментарий заместителя министра образования Приморского края Натальи Василянской.

"Действительно, накануне был поставлен положительный диагноз на коронавирус одному из воспитанников Центра содействия семейному устройству в Арсеньевском городском округе. Детей, которые находились с ним в одном учреждении, также проверили на наличие инфекции - все результаты оказались отрицательными", - сказала замминистра.

По данным администрации Арсеньевского городского округа, "воспитанник Центра содействия семейному устройству детей-сирот (Детский дом)… самовольно покинул это учреждение и пока не найден".

Также власти отмечают, что всего в городском округе 44 заболевших: 20 – это работники авиазавода "Прогресс", 5 пенсионеров, 3 неработающих, 3 детей, в том числе двухлетний ребенок, который переносит болезнь достаточно тяжело, один инвалид, остальные – работники других городских предприятий и организаций. Среди заболевших есть две беременные женщины. Самому возрастному пациенту более 80 лет.