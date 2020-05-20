Мусульмане обсудят 20 мая, как преодолеть разобщенность во время эпидемии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Онлайн-конференция "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования" пройдет в среду с участием представителей исламских, иудейских и христианских религиозных организаций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета муфтиев России.

"Двадцатого мая 2020 года Совет муфтиев России в партнерстве со Всемирной ассамблеей мусульманских общин (ОАЭ) проводит Международную онлайн-конференцию "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования", - сказано в сообщении.

Участникам предлагают поделиться опытом "использования инструментов, применяемых мусульманскими общинами в ответ на вызовы мировой пандемии и вынужденной изоляции".

"Вынужденная разобщенность не разделила умму, превратила наши дома в мечети и сплотила, сделала сильнее в деле милосердия и сострадания", - сказал председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Среди участников онлайн-конференции - религиозные лидеры, представители государственных и общественных структур и организаций Российской Федерации, арабских стран, Центральной Азии, Европы и Китая.

Мероприятие пройдет на платформе Zoom в 12 часов 20 мая с трансляцией на сайтах ДУМ РФ и СМР, уточняют организаторы.

Ранее Гайнутдин заявил, что мечети Духовного управления мусульман РФ в Москве и других регионах будут зарыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), предложил верующим смотреть трансляцию молитв, запастись терпением и встретить праздник дома.