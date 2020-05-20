В Ульяновске прокуратура добилась выдачи доплат сотрудникам медсанчасти

Кроме того, в Ульяновском территориальном центре медицины катастроф стимулирующие выплаты за апрель не получили реаниматолог-анестезиолог, фельдшер скорой, медбрат-анестезиолог и два водителя. В Большенагаткинской районной больнице, по данным ведомства, не был оплачен соответствующий труд медперсонала за период с 25 по 30 апреля. А в приказе администрации Тереньгульской районной больницы отсутствовали обязательные положения о размере выплаты в соответствии с занимаемой должностью и сроки, на которые они устанавливаются.