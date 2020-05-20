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2020-05-20T10:14
https://ria.ru/20200520/1571710688.html
В Ульяновске прокуратура добилась выдачи доплат сотрудникам медсанчасти
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РИА Новости

В Ульяновске прокуратура добилась выдачи доплат сотрудникам медсанчасти

09:27 20.05.2020 (обновлено: 10:14 20.05.2020)
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Прокуратура добилась доначисления выплат за апрель 115 сотрудникам медсанчасти в Ульяновске за работу с больными коронавирусом на общую сумму около 2,5 миллиона рублей, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее прокуратура заявила, что проводит проверку после сообщений о возможных нарушениях в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области. По информации прокуратуры, в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска стимулирующие выплаты 115 работникам за апрель были произведены не в полном объеме – они недополучили около 2,5 миллионов рублей.
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"По представлению прокурора Засвияжского района Ульяновска указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Ульяновском территориальном центре медицины катастроф стимулирующие выплаты за апрель не получили реаниматолог-анестезиолог, фельдшер скорой, медбрат-анестезиолог и два водителя. В Большенагаткинской районной больнице, по данным ведомства, не был оплачен соответствующий труд медперсонала за период с 25 по 30 апреля. А в приказе администрации Тереньгульской районной больницы отсутствовали обязательные положения о размере выплаты в соответствии с занимаемой должностью и сроки, на которые они устанавливаются.
"По представлениям прокуроров… стимулирующие выплаты сотрудникам Ульяновского территориального центра медицины катастроф произведены в полном объеме, локальный документ Тереньгульской РБ приведен в соответствие с законом, денежные средства персоналу Большенагаткинской РБ доначислены", - говорится в сообщении.
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Нарушения в начислении апрельских доплат медикам нашла и правительственная комиссия, созданная по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. В понедельник глава региона отчитался, что по итогам проверки 47 медучреждений почти 600 медработникам доначислили стимулирующие выплаты на общую сумму 24 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Кроме того, с 17 марта аналогичные стимулирующие выплаты осуществляются и из бюджета Ульяновской области. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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