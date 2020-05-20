МЧС не выявило угрозы дальнейшего обрушения в жилом доме в Энгельсе

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Угрозы дальнейшего обрушения в четырехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, где рухнули лестничные марши, нет, сообщил областной главк МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина.
"Из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам… Дальнейшей угрозы обрушения нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обрушение произошло в четырехэтажном четырехподъездном кирпичном доме.