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2020-05-20T12:20
https://ria.ru/20200520/1571710642.html
МЧС не выявило угрозы дальнейшего обрушения в жилом доме в Энгельсе
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РИА Новости

МЧС не выявило угрозы дальнейшего обрушения в жилом доме в Энгельсе

09:26 20.05.2020 (обновлено: 12:20 20.05.2020)
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САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Угрозы дальнейшего обрушения в четырехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, где рухнули лестничные марши, нет, сообщил областной главк МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина.
"Из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам… Дальнейшей угрозы обрушения нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обрушение произошло в четырехэтажном четырехподъездном кирпичном доме.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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