В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 33

"Умерла женщина 81 года, у которой была подтвержденная коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания, связанные с возрастом. Всего в Пермском крае зафиксировано 33 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция", — сказали в ведомстве.