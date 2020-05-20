В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 33

ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 умерла в Пермском крае, доведя общее количество смертей в регионе до 33, 81-летняя женщина имела сопутствующие возрастные заболевания, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Умерла женщина 81 года, у которой была подтвержденная коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания, связанные с возрастом. Всего в Пермском крае зафиксировано 33 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, лечение проходят 563 пациента, в том числе 38 жителей, ожидающие подтверждение диагноза, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2851 исследование на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.