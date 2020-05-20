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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:37
https://ria.ru/20200520/1571710619.html
В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 33
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1036x0_80_0_0_8a2e0b63c2eeefe8a2e4ad55191a51cf.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 33

09:26 20.05.2020 (обновлено: 09:37 20.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 умерла в Пермском крае, доведя общее количество смертей в регионе до 33, 81-летняя женщина имела сопутствующие возрастные заболевания, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Умерла женщина 81 года, у которой была подтвержденная коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания, связанные с возрастом. Всего в Пермском крае зафиксировано 33 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, лечение проходят 563 пациента, в том числе 38 жителей, ожидающие подтверждение диагноза, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2851 исследование на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайОбщество
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