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2020-05-20T09:17
https://ria.ru/20200520/1571710204.html
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника мэрии
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РИА Новости

В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника мэрии

09:17 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сотрудник администрации Южно-Сахалинска подвергся нападению за замечание двум мужчинам, выкидывавшим мусор в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии областного центра.
"Начальнику отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка в Южно-Сахалинске Эдуарду Филипенко неизвестные во время инспектирования подведомственного ему района брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых. Такая реакция последовала на замечание чиновника, когда он увидел, что мужчины выкладывают мешки с мусором из грузовика на площадку для сбора мусора у одного из жилых домов вместо полигона ТКО", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, когда устное замечание не возымело действия, Филипенко начал снимать на телефон нарушение. Заметив это, неизвестные брызнули ему в лицо жидкостью из баллончика и скрылись.
"Пострадавшему оказали помощь медики, а к расследованию инцидента подключился руководитель УВД города", - отметила представитель пресс-службы.
На происшествие оперативно отреагировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он заверил, что травмировавшие сотрудника администрации лица обязательно будут привлечены к ответственности.
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