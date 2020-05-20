В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника мэрии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сотрудник администрации Южно-Сахалинска подвергся нападению за замечание двум мужчинам, выкидывавшим мусор в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии областного центра.
"Начальнику отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка в Южно-Сахалинске Эдуарду Филипенко неизвестные во время инспектирования подведомственного ему района брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых. Такая реакция последовала на замечание чиновника, когда он увидел, что мужчины выкладывают мешки с мусором из грузовика на площадку для сбора мусора у одного из жилых домов вместо полигона ТКО", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, когда устное замечание не возымело действия, Филипенко начал снимать на телефон нарушение. Заметив это, неизвестные брызнули ему в лицо жидкостью из баллончика и скрылись.
"Пострадавшему оказали помощь медики, а к расследованию инцидента подключился руководитель УВД города", - отметила представитель пресс-службы.
На происшествие оперативно отреагировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он заверил, что травмировавшие сотрудника администрации лица обязательно будут привлечены к ответственности.