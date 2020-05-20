В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника мэрии

"Начальнику отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка в Южно-Сахалинске Эдуарду Филипенко неизвестные во время инспектирования подведомственного ему района брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых. Такая реакция последовала на замечание чиновника, когда он увидел, что мужчины выкладывают мешки с мусором из грузовика на площадку для сбора мусора у одного из жилых домов вместо полигона ТКО", - рассказала собеседница агентства.