Ъ узнал, сколько аэропорты получат за потерянных из-за COVID пассажиров

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса о правилах распределения субсидий аэропортам за потери из-за пандемии коронавируса.
Как пишет издание, деньги будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Согласно правилам, за каждого не полетевшего пассажира правительство выделит 195,4 рубля. Аналогичный метод уже использовался для распределения субсидий для авиакомпаний - им выплатят по 365 рублей на пассажира", - сообщает газета.
По оценке издания, размеры компенсаций для крупных региональных аэропортов составят при таких расчетах десятки миллионов рублей в месяц, а столичных - сотни. Так, аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254,2 тысячи человек, по формуле должен получить около 50 миллионов рублей, аэропорт Внуково - около 320-330 миллионов рублей, отмечает газета.
Сообщается, что пока правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 10,1 миллиарда рублей. Учитывая ставку в 195,4 рубля на пассажира, денег хватит на компенсацию потери пассажиропотока аэропортов объемом 51,7 миллиона человек, или примерно 92% от уровня второго квартала 2019 года (56,2 миллиона пассажиров). "Согласно методике, если денег не хватит, то есть падение пассажиропотока превысит 92%, сумма субсидий всем аэропортам будет пропорционально уменьшена. Решение по субсидиям в третьем квартале на данный момент не принято, хотя Минтранс не исключает такой возможности", - пишет издание.
Источники газеты отмечают, что эти субсидии - существенная поддержка для управляющих компаний, хотя даже с их учетом они закончат период с убытком.
В аэропортах официально не комментируют правила, ссылаясь на то, что на данный момент они не приняты и в них еще могут быть внесены поправки. Источники издания в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс в итоге направил в аппарат правительства, - восьмой по счету. В Международной ассоциации аэропортов также не комментируют ситуацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.