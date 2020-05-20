Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T09:12
https://ria.ru/20200520/1571709966.html
Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан
https://cdn23.img.ria.ru/images/152521/20/1525212087_0:99:3289:1949_1036x0_80_0_0_b8e506621536a3ebc48112c3edcb481e.jpg
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан

09:12 20.05.2020
710
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" направляется в Индийский океан для "демонстрации флага РФ", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" выполнял учения и стрельбы в Средиземном море.
Пуск ракетного комплекса Калибр с фрегата Адмирал Григорович
16 августа 2018, 16:07
Опубликовано видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Григорович"
1611000
Обсудить 0
Адмирал Григорович (фрегат)Средиземное мореБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников
Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека
Всекитайское Собрание народных представителей
Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая
Овсяная каша с фруктами
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Проект подводной лодки типа Колумбия
"Ее невозможно засечь": чем угрожают России новейшие субмарины США
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Американский истребитель F-35A Lightning II
Во Флориде разбился истребитель F-35A
Корабль проекта 22800
Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
Лента новостейМолния