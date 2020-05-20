Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан

"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ", - сказал он.