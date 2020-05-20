Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" направляется в Индийский океан для "демонстрации флага РФ", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" выполнял учения и стрельбы в Средиземном море.
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