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2020-05-20T14:59
https://ria.ru/20200520/1571709762.html
В США посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску
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РИА Новости

В США посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску

09:05 20.05.2020 (обновлено: 14:59 20.05.2020)
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© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
Полиция на месте преступления. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В американском городе Аврора (штат Колорадо) посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на неоднократные просьбы надеть маску, сообщает местный телеканал KDVR со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в одном из заведений сети Waffle House. Как рассказали работники кафе, молодой человек без маски (позже выяснилось, что это 27-летний Келвин Уотсон) пришел к ним сразу после полуночи 14 мая. Кафе при этом работало только навынос. Официантка сказала посетителю, что не сможет его обслужить, если он не наденет маску.
Уотсон ушел из кафе и вскоре вернулся с маской, но не надел ее, на что работники заведения повторили, что согласно установленным правилам не могут принять его заказ. Молодой человек положил на прилавок пистолет и сказал повару, что готов "вышибить его мозги".
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История получила развитие следующей ночью. Уотсон вновь вернулся в кафе, но тот же повар, что и накануне, отказался его обслуживать. Тогда, как следует из полицейского протокола, Уотсон ударил повара по лицу, а когда тот стал спасаться бегством, выстрелил в него и попал в грудь или живот.
Повара отвезли в больницу, но его ранения оказались легкими, сейчас он восстанавливается дома. Уотсона арестовали утром 18 мая, его обвиняют в покушении на убийство.
Канал добавляет, что город Аврора и окружное Министерство здравоохранения не обязывают, но рекомендуют носить маски в общественных местах.
США занимают первое место по числу случаев коронавируса: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране более полутора миллионов инфицированных, 92 тысячи человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКолорадоАврораСШАВ мире
Популярные комментарии
афро-африканец
20 мая, 10:19
Ingvar Eisen
640002
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