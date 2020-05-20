В США посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В американском городе В американском городе Аврора (штат Колорадо ) посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на неоднократные просьбы надеть маску, сообщает местный телеканал KDVR со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в одном из заведений сети Waffle House. Как рассказали работники кафе, молодой человек без маски (позже выяснилось, что это 27-летний Келвин Уотсон) пришел к ним сразу после полуночи 14 мая. Кафе при этом работало только навынос. Официантка сказала посетителю, что не сможет его обслужить, если он не наденет маску.

Kelvin Watson Charged With Attempted Murder In Waffle House Shooting https://t.co/DeWtc8fnLL pic.twitter.com/SKrRU2gawW — CBSDenver (@CBSDenver) May 19, 2020

Уотсон ушел из кафе и вскоре вернулся с маской, но не надел ее, на что работники заведения повторили, что согласно установленным правилам не могут принять его заказ. Молодой человек положил на прилавок пистолет и сказал повару, что готов "вышибить его мозги".

История получила развитие следующей ночью. Уотсон вновь вернулся в кафе, но тот же повар, что и накануне, отказался его обслуживать. Тогда, как следует из полицейского протокола, Уотсон ударил повара по лицу, а когда тот стал спасаться бегством, выстрелил в него и попал в грудь или живот.

Повара отвезли в больницу, но его ранения оказались легкими, сейчас он восстанавливается дома. Уотсона арестовали утром 18 мая, его обвиняют в покушении на убийство.

Канал добавляет, что город Аврора и окружное Министерство здравоохранения не обязывают, но рекомендуют носить маски в общественных местах.

США занимают первое место по числу случаев коронавируса: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране более полутора миллионов инфицированных, 92 тысячи человек умерли.