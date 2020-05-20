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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:07
https://ria.ru/20200520/1571709732.html
В России провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В России провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19

09:05 20.05.2020 (обновлено: 10:07 20.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России провели свыше 7,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 225 тысяч — за последние сутки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 273 тысячи человек.
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По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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