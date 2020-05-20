В России провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19

Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 273 тысячи человек.

По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.