В России провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России провели свыше 7,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 225 тысяч — за последние сутки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 273 тысячи человек.
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.