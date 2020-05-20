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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:45
https://ria.ru/20200520/1571709538.html
Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
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РИА Новости

Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

09:02 20.05.2020 (обновлено: 12:45 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, информирует в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
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По информации ведомства, суд установил, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса БангкокШанхайЮжно-Сахалинск во время стоянки самолета в аэропорту областного центра сделал с телефона видеозапись, которую распространил в соцсети. В ней он сказал, что людей обеспечили СИЗ только по прибытии на Сахалин, а действия представителей государственных органов и учреждений были обусловлены желанием ввести в заблуждение население.
"Сведения оказались недостоверными, поскольку накануне в аэропорту гор. Бангкок (Королевство Таиланд) пассажиры авиарейса обеспечены (безвозмездно) акционерным обществом "Авиакомпания Аврора" средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета", - подчеркивается в сообщении.
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По информации прокуратуры, мужчина признал вину, удалил видеозапись из интернета, суд наказал его штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ, действия мужчины "причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности". Обвиняемый возместил причинённый преступлением вред.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно! Давно пора приучать людей отвечать за свои слова, тем более, произнесённые публично. Теперь бы ещё выявить и наказать тех, кто разжигает антипрививочные настроения, рассказывая ложь о том, как некие силы якобы хотят убить 6 миллиардов человек.
20 мая, 09:13
Руслан Тлеуж
1410012
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