Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, информирует в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Шанхай – По информации ведомства, суд установил, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса Бангкок Южно-Сахалинск во время стоянки самолета в аэропорту областного центра сделал с телефона видеозапись, которую распространил в соцсети. В ней он сказал, что людей обеспечили СИЗ только по прибытии на Сахалин , а действия представителей государственных органов и учреждений были обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

"Сведения оказались недостоверными, поскольку накануне в аэропорту гор. Бангкок (Королевство Таиланд ) пассажиры авиарейса обеспечены (безвозмездно) акционерным обществом "Авиакомпания Аврора" средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета", - подчеркивается в сообщении.

По информации прокуратуры, мужчина признал вину, удалил видеозапись из интернета, суд наказал его штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ, действия мужчины "причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности". Обвиняемый возместил причинённый преступлением вред.