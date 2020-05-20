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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:04
https://ria.ru/20200520/1571709484.html
Выступление Татьяны Голиковой в Совфеде. Прямая трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709580_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_053183d220d6d06390ea916fce0b03e7.png
РИА Новости
Выступление Татьяны Голиковой в Совфеде. Прямая трансляция
Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации рассказывает о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и мерах по противодействию ее распространению.
2020-05-20T10:04
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24344043&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709580_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_5acdca08cce2a34e35cfb323e94a2693.png
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PT182M50S

Выступление Татьяны Голиковой в Совфеде. Прямая трансляция

10:04 20.05.2020
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Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации рассказывает о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и мерах по противодействию ее распространению.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончались.
В России выявили 299 941 инфицированных, из них 76 130 выздоровели, 2837 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВОЗОбщество
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