В Алтайском крае за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Сорок новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, выздоровели 24 человека, один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заболевания и зарегистрирован один факт смерти пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что умер житель Славгорода – мужчина 1956 года рождения.
"Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Врачи госпиталя Городской больницы №5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли", - сообщает штаб.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 23 человека, Курьинском районе – 3, Рубцовске – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, в Бийске, Славгороде, Рубцовском, Косихинском, Бурлинском, Шипуновском, Завьяловском и Каменском районах – по одному случаю.
На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно. Выписаны – 546 человек, из них - 24 – за прошедшие сутки. Тяжелых больных с короновирусной инфекцией 24, на аппаратах ИВЛ – 12 человек. Из 200 работников Корбалихинском рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение 16 пациентов.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 60 тысяч человек. На 20 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5148 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 15 754 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф