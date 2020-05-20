В Алтайском крае за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

"В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заболевания и зарегистрирован один факт смерти пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

"Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Врачи госпиталя Городской больницы №5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли", - сообщает штаб.

На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно. Выписаны – 546 человек, из них - 24 – за прошедшие сутки. Тяжелых больных с короновирусной инфекцией 24, на аппаратах ИВЛ – 12 человек. Из 200 работников Корбалихинском рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение 16 пациентов.