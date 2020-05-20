Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Меры правительства Китая по ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19 поражают своими масштабами, Россия внимательно их изучает, заявил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Меры, которые принимает китайское правительство для ликвидации экономических последствий эпидемии, поражают своим масштабом. Китайское государство направляет на это очень большие средства... Хочу сказать, что мы внимательно изучаем те меры, которые принимают в Китае для стимулирования экономики, и сообщаем об этом в Москву, чтобы при разработке наших мероприятий учитывался и китайский опыт", - сказал Денисов на пресс-конференции.
Он добавил, что в Китае помощь оказывается адресно - именно наиболее пострадавшим компаниям и предприятиями малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере туризма. Он отметил, что в Китае сейчас идет очень интересная дискуссия специалистов в области финансов и денежного обращения о том, как помогать деньгами экономике.
"Разумеется, это очень трудное, масштабное дело по оказанию помощи экономике. Конечно, далеко не просто скоординировать эту работу, но, на мой взгляд, если брать в целом, то китайскому правительству это удается", - заключил посол.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф