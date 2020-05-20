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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:52
https://ria.ru/20200520/1571709172.html
Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ddd99b0af5dc39a1af6dbf61077a92c.jpg
РИА Новости

Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID

08:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Меры правительства Китая по ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19 поражают своими масштабами, Россия внимательно их изучает, заявил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Меры, которые принимает китайское правительство для ликвидации экономических последствий эпидемии, поражают своим масштабом. Китайское государство направляет на это очень большие средства... Хочу сказать, что мы внимательно изучаем те меры, которые принимают в Китае для стимулирования экономики, и сообщаем об этом в Москву, чтобы при разработке наших мероприятий учитывался и китайский опыт", - сказал Денисов на пресс-конференции.
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Он добавил, что в Китае помощь оказывается адресно - именно наиболее пострадавшим компаниям и предприятиями малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере туризма. Он отметил, что в Китае сейчас идет очень интересная дискуссия специалистов в области финансов и денежного обращения о том, как помогать деньгами экономике.
"Разумеется, это очень трудное, масштабное дело по оказанию помощи экономике. Конечно, далеко не просто скоординировать эту работу, но, на мой взгляд, если брать в целом, то китайскому правительству это удается", - заключил посол.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ДенисовВОЗКитайУханьВ мире
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