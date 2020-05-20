Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID

"Меры, которые принимает китайское правительство для ликвидации экономических последствий эпидемии, поражают своим масштабом. Китайское государство направляет на это очень большие средства... Хочу сказать, что мы внимательно изучаем те меры, которые принимают в Китае для стимулирования экономики, и сообщаем об этом в Москву, чтобы при разработке наших мероприятий учитывался и китайский опыт", - сказал Денисов на пресс-конференции.