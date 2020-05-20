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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:19
https://ria.ru/20200520/1571709038.html
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:3:2500:1409_1036x0_80_0_0_b2379b140b5810022650df850ae54975.jpg
РИА Новости

Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии

08:57 20.05.2020 (обновлено: 11:19 20.05.2020)
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
По ее словам, самыми вероятными требованиями для туристов, которые введут после пандемии коронавирусной инфекции, будут социальная дистанция, а также ограничения по наполняемости отелей и количеству человек в одном номере. Кроме того, могут измениться и требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов.
Эксперт также выразила сомнение, что в будущем требование справки об отсутствии коронавируса станет обязательным.
"Мы не думаем, что впоследствии это требование станет обязательным для всех, в том числе для пляжных туристов", — пояснила она, напомнив о скорости распространения заболевания. Справка, по мнению Ломидзе, может потерять актуальность через несколько часов. Подобного мнения эксперт придерживается и об иммунных паспортах.
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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить число посадочных мест в самолетах вдвое из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией заражено более 4,7 миллиона человек в мире. Погибли более 315 тысяч человек.
В России зарегистрировано более 299 тысяч случаев заболевания, 2837 человек умерло, выздоровели 76 130 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмРоссияНовости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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