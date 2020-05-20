Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии

По ее словам, самыми вероятными требованиями для туристов, которые введут после пандемии коронавирусной инфекции, будут социальная дистанция, а также ограничения по наполняемости отелей и количеству человек в одном номере. Кроме того, могут измениться и требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов.

Эксперт также выразила сомнение, что в будущем требование справки об отсутствии коронавируса станет обязательным.

"Мы не думаем, что впоследствии это требование станет обязательным для всех, в том числе для пляжных туристов", — пояснила она, напомнив о скорости распространения заболевания. Справка, по мнению Ломидзе, может потерять актуальность через несколько часов. Подобного мнения эксперт придерживается и об иммунных паспортах.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить число посадочных мест в самолетах вдвое из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ , коронавирусной инфекцией заражено более 4,7 миллиона человек в мире. Погибли более 315 тысяч человек.

России зарегистрировано более 299 тысяч случаев заболевания, 2837 человек умерло, выздоровели 76 130 пациентов.