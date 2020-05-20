Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T08:52
https://ria.ru/20200520/1571708986.html
Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая
https://cdn22.img.ria.ru/images/145423/75/1454237566_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_5114e7a23b47b807d2e39cea52a98476.jpg
РИА Новости

Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая

08:45 20.05.2020 (обновлено: 08:52 20.05.2020)
3312
© AFP 2020 / Goh Chai HinВсекитайское Собрание народных представителей
Всекитайское Собрание народных представителей
© AFP 2020 / Goh Chai Hin
Всекитайское Собрание народных представителей. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Созыв ежегодных сессий высшего консультативного и законодательного органов Китая, которые были перенесены из-за эпидемии, является хорошим сигналом миру о том, что ситуация в стране стабилизуется, считает посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие было перенесено на 22 мая, а открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - пройдет 21 мая, обычно же она начинается 3 марта.
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Вчера, 04:26Распространение нового коронавируса
В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19
"Сам факт начала работы сессии – это уже хороший сигнал и для китайского народа, и для всего мира о том, что обстановка в крупнейшем в мире по численности населения государстве, первым подвергшемся атаке коронавируса, нормализуется или уже нормализовалась, раз принято политическое решение о созыве сессии", - заявил Денисов журналистам во время пресс-конференции.
Российский посол рассказал, что рассчитывает присутствовать на церемонии открытия обеих сессий.
"Считаю, что у меня будет хорошая возможность присутствовать при поистине историческом событии не только для Китая, но и для всего мира. В нынешних условиях интересными будут все темы повестки дня двух предстоящий сессий. Самое большое внимание наблюдателей будет обращено на социально-экономический раздел повестки дня", - сказал Денисов.
Возвращение Пекина к обычной жизни
Вчера, 08:35Распространение нового коронавируса
Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%
Он отметил, что ждет анализа, который будет представлен в докладе о работе правительства Китая, и прогнозы госсовета на развитие экономики страны в текущем году.
"Это интересно для всех, для нашей страны. Китай - наш главный экономический партнер, Китай - наш главный сосед. Китай – страна, с которой нас связывают отношения всеобъемлющего партнерства, поэтому предстоящую сессию мы ждем как важное событие, в том числе и важное для нашей страны", - заключил Денисов.
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
19 мая, 17:25Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
В ходе ВСНП должны быть определены основные политические приоритеты и экономические цели на предстоящий год. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты. При этом, учитывая многочисленные изменения и неопределенности, возникшие из-за пандемии как в Китае, так и во всем мире, парламентская сессия этого года привлекает особое внимание.
На данный момент уже известно, что сессии пройдут в урезанном формате, резко ограничен доступ журналистам, практически все мероприятия для прессы будут проходить в режиме онлайн.
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
19 мая, 10:28Распространение нового коронавируса
Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19
1200001
Обсудить 0
Андрей ДенисовВсекитайское собрание народных представителейПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Международный арктический форум Арктика – территория диалога
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
Город Ухань
Россия планирует открыть генконсульство в Ухане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров
Логотип Газпрома
"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров считает, что проект "Северный поток — 2" не будет остановлен
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
05:29Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Лента новостейМолния