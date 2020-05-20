Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Созыв ежегодных сессий высшего консультативного и законодательного органов Созыв ежегодных сессий высшего консультативного и законодательного органов Китая , которые были перенесены из-за эпидемии, является хорошим сигналом миру о том, что ситуация в стране стабилизуется, считает посол РФ в КНР Андрей Денисов

Сессия Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ) каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие было перенесено на 22 мая, а открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - пройдет 21 мая, обычно же она начинается 3 марта.

"Сам факт начала работы сессии – это уже хороший сигнал и для китайского народа, и для всего мира о том, что обстановка в крупнейшем в мире по численности населения государстве, первым подвергшемся атаке коронавируса, нормализуется или уже нормализовалась, раз принято политическое решение о созыве сессии", - заявил Денисов журналистам во время пресс-конференции.

Российский посол рассказал, что рассчитывает присутствовать на церемонии открытия обеих сессий.

"Считаю, что у меня будет хорошая возможность присутствовать при поистине историческом событии не только для Китая, но и для всего мира. В нынешних условиях интересными будут все темы повестки дня двух предстоящий сессий. Самое большое внимание наблюдателей будет обращено на социально-экономический раздел повестки дня", - сказал Денисов.

Он отметил, что ждет анализа, который будет представлен в докладе о работе правительства Китая, и прогнозы госсовета на развитие экономики страны в текущем году.

"Это интересно для всех, для нашей страны. Китай - наш главный экономический партнер, Китай - наш главный сосед. Китай – страна, с которой нас связывают отношения всеобъемлющего партнерства, поэтому предстоящую сессию мы ждем как важное событие, в том числе и важное для нашей страны", - заключил Денисов.

В ходе ВСНП должны быть определены основные политические приоритеты и экономические цели на предстоящий год. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты. При этом, учитывая многочисленные изменения и неопределенности, возникшие из-за пандемии как в Китае, так и во всем мире, парламентская сессия этого года привлекает особое внимание.