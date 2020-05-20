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2020-05-20T08:44
https://ria.ru/20200520/1571708950.html
В Красноярске онкоцентр закрыли на карантин из-за COVID-19 у пациента
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397614_0:0:3325:1871_1036x0_80_0_0_3e997bf235f6785d4bf16da1aa824b21.jpg
РИА Новости

В Красноярске онкоцентр закрыли на карантин из-за COVID-19 у пациента

08:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Из-за пациента с COVID-19 58 пациентов и 33 сотрудника онкологического диспансера в Красноярске изолировали, сообщается на сайте Красноярского краевого клинического онкодиспансера.
"В отделении противоопухолевой лекарственной терапии выявлен пациент, контактировавший с носителем COVID-19. Пациентов и персонал этого отделения изолировали. У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Пациента перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Изолированные пациенты и врачи останутся в помещениях онкодиспансера, а помощь другим больным будет оказываться в других помещениях.
По данным минздрава края, на вторник в крае зарегистрирован 1941 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 69 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКрасноярский крайКрасноярск
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