В Красноярске онкоцентр закрыли на карантин из-за COVID-19 у пациента

Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото

Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Из-за пациента с COVID-19 58 пациентов и 33 сотрудника онкологического диспансера в Из-за пациента с COVID-19 58 пациентов и 33 сотрудника онкологического диспансера в Красноярске изолировали, сообщается на сайте Красноярского краевого клинического онкодиспансера.

"В отделении противоопухолевой лекарственной терапии выявлен пациент, контактировавший с носителем COVID-19. Пациентов и персонал этого отделения изолировали. У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Пациента перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Изолированные пациенты и врачи останутся в помещениях онкодиспансера, а помощь другим больным будет оказываться в других помещениях.

По данным минздрава края, на вторник в крае зарегистрирован 1941 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 69 случаев.