Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% - до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,5%, до 32,12 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 миллиона баррелей.

Цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причем стоимость обеих марок впервые за более чем месяц в понедельник поднялась выше 30 долларов за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса.

"Мы немного удивлены тем, как быстро цены на нефть пришли в норму за последний месяц", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).