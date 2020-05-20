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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-20T08:41
https://ria.ru/20200520/1571708912.html
Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dca6f00a542726397ad00ab8bbb41b68.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель

08:41 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% - до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,5%, до 32,12 доллара за баррель.
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Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 миллиона баррелей.
Цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причем стоимость обеих марок впервые за более чем месяц в понедельник поднялась выше 30 долларов за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса.
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"Мы немного удивлены тем, как быстро цены на нефть пришли в норму за последний месяц", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
По его словам, существует вероятность того, что цены останутся на этих уровнях в следующем месяце или, возможно, будут немного выше, если запасы сократятся.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАНефтьЭкономика
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