В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты

На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области

© Фото : МЧС России На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городе Энгельс Саратовской области произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС . В городепроизошло обрушение в четырехэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе

Пострадала женщина, ее увезли на скорой, уточнил собеседник агентства.

Инцидент случился по адресу Летный городок, дом 35 — обвалились марши между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами.

Жителей подъезда эвакуировали с помощью автолестницы.

В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и пять единиц техники.

Прокуратура начала проверку, в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным.