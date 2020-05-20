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2020-05-20T17:38
https://ria.ru/20200520/1571708829.html
В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты
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РИА Новости

В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты

08:36 20.05.2020 (обновлено: 17:38 20.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городе Энгельс Саратовской области произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Пострадала женщина, ее увезли на скорой, уточнил собеседник агентства.
Инцидент случился по адресу Летный городок, дом 35 — обвалились марши между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами.
Жителей подъезда эвакуировали с помощью автолестницы.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и пять единиц техники.
Прокуратура начала проверку, в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным.
© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
© Фото : МЧС России
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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