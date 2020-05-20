В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городе Энгельс Саратовской области произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Пострадала женщина, ее увезли на скорой, уточнил собеседник агентства.
Инцидент случился по адресу Летный городок, дом 35 — обвалились марши между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами.
Жителей подъезда эвакуировали с помощью автолестницы.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и пять единиц техники.
Прокуратура начала проверку, в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным.
© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
© Фото : МЧС России
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области