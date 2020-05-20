Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.
"Мы призываем к международным действиям, направленным на укрепление систем здравоохранения Африки, поддержание запасов продовольствия, предотвращение финансового кризиса, поддержку образования, сохранение рабочих мест, необходимую для выживания помощь домашним хозяйствам и предпринимательскому сектору, и смягчение последствий потери доходов и экспортных поступлений для этого континента", - сказал Гутерреш, слова которого приводит пресс-служба организации.
Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".
"Пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро разрастись и привести к разрушительным последствиям. Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления", - подчеркнул Гутерреш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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