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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:35
https://ria.ru/20200520/1571708795.html
Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19

08:35 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.
"Мы призываем к международным действиям, направленным на укрепление систем здравоохранения Африки, поддержание запасов продовольствия, предотвращение финансового кризиса, поддержку образования, сохранение рабочих мест, необходимую для выживания помощь домашним хозяйствам и предпринимательскому сектору, и смягчение последствий потери доходов и экспортных поступлений для этого континента", - сказал Гутерреш, слова которого приводит пресс-служба организации.
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Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".
"Пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро разрастись и привести к разрушительным последствиям. Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления", - подчеркнул Гутерреш.
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Согласно последним данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 86,7 тысячи, свыше 2,7 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗАфрикаООНВ мире
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