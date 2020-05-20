Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%

"По состоянию на 18 мая средний уровень загрузки производственных мощностей крупных промышленных предприятий по стране уже достиг 99,1%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места составил 95,4%, в целом удалось достичь обычного уровня", - заявил министр.

Вместе с тем, по его словам, "вслед за быстрым распространением эпидемии по миру, неопределенность и нестабильность в значительной мере возросли, производственная деятельность предприятий по-прежнему сталкиваются с большими трудностями, а на восстановление промышленности и экономики все еще требуется время".