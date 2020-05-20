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2020-05-20T08:35
https://ria.ru/20200520/1571708767.html
Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521878_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_a0db56a749291ccfb39cd13da7ba174d.jpg
РИА Новости

Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%

08:35 20.05.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоВозвращение Пекина к обычной жизни
Возвращение Пекина к обычной жизни
© РИА Новости / Анна Раткогло
Возвращение Пекина к обычной жизни
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китайские крупные промышленные предприятия на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смогли возобновить производство уже на 99,1%, заявил на пресс-конференции в среду министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.
"По состоянию на 18 мая средний уровень загрузки производственных мощностей крупных промышленных предприятий по стране уже достиг 99,1%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места составил 95,4%, в целом удалось достичь обычного уровня", - заявил министр.
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Вместе с тем, по его словам, "вслед за быстрым распространением эпидемии по миру, неопределенность и нестабильность в значительной мере возросли, производственная деятельность предприятий по-прежнему сталкиваются с большими трудностями, а на восстановление промышленности и экономики все еще требуется время".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайЭкономика
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