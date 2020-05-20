Вьетнам продлил визы застрявшим в стране туристам до 30 июня

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посольство РФ во Посольство РФ во Вьетнаме получило разъяснения от министерства общественной безопасности Вьетнама, согласно которым визы для застрявших в стране иностранцев продляются до 30 июня, сообщило генконсульство РФ в Хошимине

"Иностранным гражданам, которые въехали в страну с 1 марта 2020 года в безвизовом режиме, по электронным визам или по туристическим визам, автоматически продляется период временного пребывания до 30 июня 2020 года включительно", - сообщается в письме.

Если иностранец приехал до 1 марта и не смог выехать из-за последствий пандемии коронавируса, ему нужно предоставить подтверждение от посольства или от вьетнамских карантинных властей, что будет основанием для продления визы также до 30 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.