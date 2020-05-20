Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:15
https://ria.ru/20200520/1571708657.html
Вьетнам продлил визы застрявшим в стране туристам до 30 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564389821_0:356:2730:1892_1036x0_80_0_0_a7526e6d6acd69341a8541bf7d56b0cf.jpg
РИА Новости

Вьетнам продлил визы застрявшим в стране туристам до 30 июня

08:29 20.05.2020 (обновлено: 10:15 20.05.2020)
342
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы в Ханое
Туристы в Ханое
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Туристы в Ханое . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посольство РФ во Вьетнаме получило разъяснения от министерства общественной безопасности Вьетнама, согласно которым визы для застрявших в стране иностранцев продляются до 30 июня, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.
"Иностранным гражданам, которые въехали в страну с 1 марта 2020 года в безвизовом режиме, по электронным визам или по туристическим визам, автоматически продляется период временного пребывания до 30 июня 2020 года включительно", - сообщается в письме.
Медицинский работник в защитной маске рядом с солдатом, возле больницы во время вспышки коронавирусна в Ханое, Вьетнам
29 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
С военными лозунгами и без единой жертвы. Какая страна победила COVID-19
Если иностранец приехал до 1 марта и не смог выехать из-за последствий пандемии коронавируса, ему нужно предоставить подтверждение от посольства или от вьетнамских карантинных властей, что будет основанием для продления визы также до 30 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмХошиминКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВьетнам
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19
Возвращение Пекина к обычной жизни
Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%
Джинсы
Роскачество выявило несоответствие маркировки и состава джинс
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии за сутки число случаев COVID-19 выросло на 5,6 тысячи
Кипр
Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня
Всекитайское Собрание народных представителей
Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
В Красноярске онкоцентр закрыли на карантин из-за COVID-19 у пациента
Партия Единая Россия
ЕР обсудит предложения в национальный план по восстановлению экономики
Украинские военные
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Ильяс Умаханов
Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
05:29Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Лента новостейМолния