Вьетнам продлил визы застрявшим в стране туристам до 30 июня

"Иностранным гражданам, которые въехали в страну с 1 марта 2020 года в безвизовом режиме, по электронным визам или по туристическим визам, автоматически продляется период временного пребывания до 30 июня 2020 года включительно", - сообщается в письме.
Если иностранец приехал до 1 марта и не смог выехать из-за последствий пандемии коронавируса, ему нужно предоставить подтверждение от посольства или от вьетнамских карантинных властей, что будет основанием для продления визы также до 30 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.