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2020-05-20T08:28
https://ria.ru/20200520/1571708602.html
Роскачество выявило несоответствие маркировки и состава джинс
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РИА Новости

Роскачество выявило несоответствие маркировки и состава джинс

08:28 20.05.2020
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© Flickr / Photos8.comДжинсы
Джинсы
© Flickr / Photos8.com
Джинсы. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскачество провело исследование семи популярных марок джинсов, выявив несоответствие с маркировкой по составу и воздухонепроницаемости, говорится в сообщении организации.
Тест по воздухопроницаемости прошли джинсы только одной торговой марки, недостоверный состав был указал в маркировке двух торговых марок. Так, первая при заявленном содержании 82% хлопка, 17% полиэстера и 1% эластана содержала меньше хлопка (75,8%), но больше полиэстера (20%) и эластана (4,2%) при допустимых отклонениях 5%. В составе ткани второго образца, где указывалось 95% хлопка и 5% эластана, было выявлено 66,2% хлопка, 30,8% полиэстера и 3% полиуретановых нитей.
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Роскачество также отмечает ряд несоответствий в документах, регламентирующих качество и безопасность джинсов. "В частности, в ГОСТе установлены требования по воздухопроницаемости для джинсовых тканей, а в техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) - общие требования для одежды второго слоя. Также в ГОСТе нет чёткого определения "джинсовой ткани" (то есть существенные признаки такой ткани и её отличие от других не разъяснено)", - говорится в сообщении.
В результате, после проработки проблемы воздухопроницаемости с отраслевым сообществом, Роскачество приняло решение инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство. В частности, повышенный стандарт организации устанавливает показатель воздухопроницаемости на уровне требований ГОСТа к джинсовым тканям, отмечается в сообщении.
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РоскачествоОбщество
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