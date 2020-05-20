Роскачество выявило несоответствие маркировки и состава джинс

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскачество провело исследование семи популярных марок джинсов, выявив несоответствие с маркировкой по составу и воздухонепроницаемости, говорится в сообщении организации.

Тест по воздухопроницаемости прошли джинсы только одной торговой марки, недостоверный состав был указал в маркировке двух торговых марок. Так, первая при заявленном содержании 82% хлопка, 17% полиэстера и 1% эластана содержала меньше хлопка (75,8%), но больше полиэстера (20%) и эластана (4,2%) при допустимых отклонениях 5%. В составе ткани второго образца, где указывалось 95% хлопка и 5% эластана, было выявлено 66,2% хлопка, 30,8% полиэстера и 3% полиуретановых нитей.

Роскачество также отмечает ряд несоответствий в документах, регламентирующих качество и безопасность джинсов. "В частности, в ГОСТе установлены требования по воздухопроницаемости для джинсовых тканей, а в техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) - общие требования для одежды второго слоя. Также в ГОСТе нет чёткого определения "джинсовой ткани" (то есть существенные признаки такой ткани и её отличие от других не разъяснено)", - говорится в сообщении.

В результате, после проработки проблемы воздухопроницаемости с отраслевым сообществом, Роскачество приняло решение инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство. В частности, повышенный стандарт организации устанавливает показатель воздухопроницаемости на уровне требований ГОСТа к джинсовым тканям, отмечается в сообщении.