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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:25
https://ria.ru/20200520/1571708503.html
В Забайкалье число случаев коронавируса выросло до 646
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Забайкалье число случаев коронавируса выросло до 646

08:25 20.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Забайкалье за сутки выросло на 31 - до 646, число погибших выросло до 7, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник сообщалось о 615 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в регионе, число погибших с начала распространения заболевания составляло 6.
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"По данным регионального оперативного штаба, на 20 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 646 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ... За минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный исход", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы погибший мужчина находился на аппарате ИВЛ.
"Это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких с первого дня госпитализации, однако, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось", - сообщает пресс-служба.
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Заболевания зарегистрированы в Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском. В Петровск-Забайкальском районе с COVID-19 госпитализирована семья - двое взрослых и двое детей.
Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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