В Забайкалье число случаев коронавируса выросло до 646

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Забайкалье за сутки выросло на 31 - до 646, число погибших выросло до 7, сообщила пресс-служба правительства региона.

В понедельник сообщалось о 615 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в регионе, число погибших с начала распространения заболевания составляло 6.

"По данным регионального оперативного штаба, на 20 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 646 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ... За минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный исход", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы погибший мужчина находился на аппарате ИВЛ.

"Это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких с первого дня госпитализации, однако, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось", - сообщает пресс-служба.

Заболевания зарегистрированы в Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском , Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском , Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском. В Петровск-Забайкальском районе с COVID-19 госпитализирована семья - двое взрослых и двое детей.

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.