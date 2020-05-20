Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:18
https://ria.ru/20200520/1571708410.html
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ddd99b0af5dc39a1af6dbf61077a92c.jpg
РИА Новости

Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем

08:18 20.05.2020
1054
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Возможное сокращение объема двусторонней торговли между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавирусной инфекции не будет критическим, заявил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Конечно, мы в этом году получим результаты по итогам года меньшие, чем можно было бы надеяться при нормальном развитии торгово-экономического сотрудничества, но я надеюсь и даже уверен в том, что возможное сокращение объема торговли не будет критическим и позволит в обозримой перспективе, в течение короткого времени, все наши потери восполнить и наверстать. Я продолжаю оставаться оптимистом в этом отношении", - заявил Денисов на пресс-конференции.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
19 мая, 15:28
Российская экономика начала восстановление, заявил Греф
Он отметил, что нынешний год имеет очень большую специфику, связанную с эпидемией коронавируса. Эта специфика отразилась на двусторонних экономических связях, хотя и не критически.
"По итогам первого квартала этого года Россия оказалась едва ли не наиболее удачливым торговым партнером Китая. Наша торговля не только не сократилась, но даже выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Но мы понимаем, что это инерция прошлого года. Дальше, в течение года, и нам, и нашим китайским партнерами нужно приложить большие усилия для того, чтобы наши экономические отношения развивались дальше", - сказал посол.
Он добавил, что не все зависит от двух стран, так как обе являются частью мировой экономики, и их экономические отношения в значительной степени зависят от международных производственных цепочек.
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Токио, Япония
16 апреля, 08:00
Апокалипсис сегодня: МВФ пообещал худший кризис за десятилетия
Россия по итогам первого квартала 2020 года вошла в первую десятку торговых партнеров КНР, поднявшись на одну позицию и обогнав Бразилию. В списке торговых партнеров Китая Россия теперь находится на 10-м месте (без учета Гонконга – на 9-м). Объем двусторонней торговли вырос на 3,4% - до 25,35 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились на 17,3% и составили 16,2 миллиарда долларов, китайский же экспорт в Россию сократился на 14,6%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
731000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ДенисовКитайЭкономика
Рекомендуем
Всекитайское Собрание народных представителей
Российский посол оценил значение созыва сессии парламента Китая
Город Ухань
Россия планирует открыть генконсульство в Ухане
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Россия изучает меры Китая по ликвидации экономических последствий COVID
Возвращение Пекина к обычной жизни
Крупные промышленные предприятия Китая возобновили производство на 99,1%
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
Международный арктический форум Арктика – территория диалога
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Нефтяная качалка
Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Логотип Сбербанка
Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
05:29Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Лента новостейМолния