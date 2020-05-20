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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:12
https://ria.ru/20200520/1571708264.html
В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570445716_0:175:1669:1114_1036x0_80_0_0_aab3ac66745759f6e142def5f01d7c40.jpg
РИА Новости

В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749

08:12 20.05.2020
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
КАРАКАС, 20 мая - РИА Новости. Венесуэльские власти обнаружили 131 новый случай заболевания коронавирусом за последние 24 часа, число заразившихся достигло 749, сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в телеобращении.
Он отметил, что 110 человек заразились на границах с Эквадором, Перу, Колумбией и Бразилией. Министр заявил, что все венесуэльцы, въезжающие из этих стран, будут проводить 14 дней в карантине на постах пограничной службы.
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"У нас 253 выздоровевших пациента и 486 активных случаев… из них подавляющее большинство на границе с Колумбией и Бразилией", - заявил Родригес.
Власти также решили со среды ввести комендантский час в некоторых муниципалитетах в штатах Сулия и Боливар.
Ранее сообщалось, что от коронавируса в Венесуэле скончались 10 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хорхе РодригесКоронавирусыВенесуэлаВ мире
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