В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749

КАРАКАС, 20 мая - РИА Новости. Венесуэльские власти обнаружили 131 новый случай заболевания коронавирусом за последние 24 часа, число заразившихся достигло 749, сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в телеобращении.
"У нас 253 выздоровевших пациента и 486 активных случаев… из них подавляющее большинство на границе с Колумбией и Бразилией", - заявил Родригес.
Власти также решили со среды ввести комендантский час в некоторых муниципалитетах в штатах Сулия и Боливар.
Ранее сообщалось, что от коронавируса в Венесуэле скончались 10 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
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