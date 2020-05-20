В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники активно используют повестку коронавируса для обмана россиян: Мошенники активно используют повестку коронавируса для обмана россиян: Сбербанк за время пандемии выявил около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков и более 70 фейковых сайтов госуслуг, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

"Однако возросло число различных мошеннических сайтов, которые используют повестку коронавируса для обмана граждан. К примеру, только поддельных ресурсов, торгующих электронными пропусками, выявлено около 200. Также нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг — среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и так далее", - говорит он.

По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя. При этом число переходов российских пользователей интернета на мошеннические сайты выросло в 10 раз и составило 15 миллионов за этот период.

Сбербанк также с начала года зафиксировал более одного миллиона попыток телефонного мошенничества, сообщил Кузнецов. "При этом с момента ввода карантина в марте и до майских праздников он пошел на спад", - добавил он.

Банк по итогам прошлого года спас от кибермошенников 39,7 миллиарда рублей средств клиентов.