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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:07
https://ria.ru/20200520/1571708195.html
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571693790_0:151:2895:1779_1036x0_80_0_0_879eb535aabd49b9c489e13b11064b79.jpg
РИА Новости

В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

08:07 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники активно используют повестку коронавируса для обмана россиян: Сбербанк за время пандемии выявил около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков и более 70 фейковых сайтов госуслуг, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Однако возросло число различных мошеннических сайтов, которые используют повестку коронавируса для обмана граждан. К примеру, только поддельных ресурсов, торгующих электронными пропусками, выявлено около 200. Также нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг — среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и так далее", - говорит он.
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
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Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя. При этом число переходов российских пользователей интернета на мошеннические сайты выросло в 10 раз и составило 15 миллионов за этот период.
Сбербанк также с начала года зафиксировал более одного миллиона попыток телефонного мошенничества, сообщил Кузнецов. "При этом с момента ввода карантина в марте и до майских праздников он пошел на спад", - добавил он.
Банк по итогам прошлого года спас от кибермошенников 39,7 миллиарда рублей средств клиентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииТехнологии
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