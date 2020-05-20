В Новосибирской области за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 20 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Скончался один человек - мужчина, ему было 64 года", - говорится в сообщении.