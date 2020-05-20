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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:07
https://ria.ru/20200520/1571708162.html
В Новосибирской области за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19

08:07 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Семьдесят семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 38 человек, один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 20 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Скончался один человек - мужчина, ему было 64 года", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что количество случаев заболевания коронавирусом в регионе выросло до 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1469. Остальные - в центральных районных больницах шести районов области.
Всего в Новосибирской области провели 81,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2334 человека, 14 706 – сняты с наблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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