В Новосибирской области за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Семьдесят семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 38 человек, один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 20 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Скончался один человек - мужчина, ему было 64 года", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество случаев заболевания коронавирусом в регионе выросло до 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1469. Остальные - в центральных районных больницах шести районов области.
Всего в Новосибирской области провели 81,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2334 человека, 14 706 – сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф