В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19

"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, в том числе искусственную вентиляцию легких, смерть наступила на 4-й день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19... Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.