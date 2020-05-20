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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:02
https://ria.ru/20200520/1571707954.html
В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19

08:02 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"У мужчины 56 лет, проживавшего в Тамбове, страдавшего гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, ожирением, заболевание началось с острой респираторной вирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Пациента госпитализировали в областную клиническую больницу с признаками двухсторонней пневмонии.
"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, в том числе искусственную вентиляцию легких, смерть наступила на 4-й день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19... Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.
Всего в Тамбовской области на 19 мая выявлено 2069 заболевших COVID-19, из них 579 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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