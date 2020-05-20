Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"В первой половине дня благодаря влиянию гребня промежуточного антициклона, обойдется без осадков и под лучами солнца температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 11-16, ко второй половине дня с приближением к нам с северо-запада очередного атмосферного фронта вновь возрастет вероятность небольших дождей, и погода испортится", - сказала Волосюк.