Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 15 ожидают москвичей в среду днём, во второй половине дня погода испортится, возможны дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что температурный режим на 5 градусов ниже средних многолетних значений.
"В первой половине дня благодаря влиянию гребня промежуточного антициклона, обойдется без осадков и под лучами солнца температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 11-16, ко второй половине дня с приближением к нам с северо-запада очередного атмосферного фронта вновь возрастет вероятность небольших дождей, и погода испортится", - сказала Волосюк.
Метеоролог также отметила, что ветер ожидается северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.