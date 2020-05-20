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2020-05-20T07:57
https://ria.ru/20200520/1571707850.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

07:57 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушки на Кутузовском проспекте в Москве
Девушки на Кутузовском проспекте в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девушки на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 15 ожидают москвичей в среду днём, во второй половине дня погода испортится, возможны дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что температурный режим на 5 градусов ниже средних многолетних значений.
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"В первой половине дня благодаря влиянию гребня промежуточного антициклона, обойдется без осадков и под лучами солнца температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 11-16, ко второй половине дня с приближением к нам с северо-запада очередного атмосферного фронта вновь возрастет вероятность небольших дождей, и погода испортится", - сказала Волосюк.
Метеоролог также отметила, что ветер ожидается северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормы.
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Сложится благоприятно. Какую погоду ждать в России в первый месяц лета?
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Елена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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