В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19

"Сегодня в Таиланде зарегистрирован всего один случай заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

"Новый пациент – гражданин Таиланда, профессиональный повар тайской кухни 44 лет, находившийся в государственном карантине после возвращения вывозным авиарейсом из Бахрейна. У пациента положительные результаты тестов на коронавирус, однако его болезнь пока проходит без симптомов", - сообщил Висануйотхин на брифинге.

"Также, у нас за сутки существенно сократилось количество пациентов, остающихся в больницах, их теперь всего 90 человек после того, как выписались из больниц сразу 30 полностью выздоровевших пациентов", - добавил он.