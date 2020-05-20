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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:53
https://ria.ru/20200520/1571707801.html
В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749472_0:227:2833:1821_1036x0_80_0_0_48aeda10e343b353699f4c932c2b0ce7.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19

07:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. В Таиланде в среду был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, смертей от инфекции за сутки не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрирован всего один случай заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
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"Новый пациент – гражданин Таиланда, профессиональный повар тайской кухни 44 лет, находившийся в государственном карантине после возвращения вывозным авиарейсом из Бахрейна. У пациента положительные результаты тестов на коронавирус, однако его болезнь пока проходит без симптомов", - сообщил Висануйотхин на брифинге.
"Также, у нас за сутки существенно сократилось количество пациентов, остающихся в больницах, их теперь всего 90 человек после того, как выписались из больниц сразу 30 полностью выздоровевших пациентов", - добавил он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 20 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3034 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56 человек, полностью выздоровевших – 2 888 человек.
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