В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19

БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. В Таиланде в среду был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, смертей от инфекции за сутки не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрирован всего один случай заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
"Новый пациент – гражданин Таиланда, профессиональный повар тайской кухни 44 лет, находившийся в государственном карантине после возвращения вывозным авиарейсом из Бахрейна. У пациента положительные результаты тестов на коронавирус, однако его болезнь пока проходит без симптомов", - сообщил Висануйотхин на брифинге.
"Также, у нас за сутки существенно сократилось количество пациентов, остающихся в больницах, их теперь всего 90 человек после того, как выписались из больниц сразу 30 полностью выздоровевших пациентов", - добавил он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 20 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3034 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56 человек, полностью выздоровевших – 2 888 человек.
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