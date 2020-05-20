Лечение в инфекционной больнице №2 в Москве проходят 578 человек

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 578 человек, из них у 221 пациента подтвержден коронавирус лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"Двадцатое мая (80 сутки работы с COVID). В больнице 578 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 290 человек с подозрением на COVID/ 221 случай подтверждено лабораторно, из них: 26/19 детей, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Отмечается, что за сутки поступили 50 человек, из них 22 с COVID-19, при этом выписаны 73 человека, из них 33 с выздоровлением после коронавирусной инфекции.
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