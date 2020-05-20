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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:49
https://ria.ru/20200520/1571707755.html
Лечение в инфекционной больнице №2 в Москве проходят 578 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397743_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_3b57b6dcea5629381eebcf9c1fc5f544.jpg
РИА Новости

Лечение в инфекционной больнице №2 в Москве проходят 578 человек

07:49 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 578 человек, из них у 221 пациента подтвержден коронавирус лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"Двадцатое мая (80 сутки работы с COVID). В больнице 578 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 290 человек с подозрением на COVID/ 221 случай подтверждено лабораторно, из них: 26/19 детей, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за сутки поступили 50 человек, из них 22 с COVID-19, при этом выписаны 73 человека, из них 33 с выздоровлением после коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВ мире
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