Лечение в инфекционной больнице №2 в Москве проходят 578 человек

"Двадцатое мая (80 сутки работы с COVID). В больнице 578 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 290 человек с подозрением на COVID/ 221 случай подтверждено лабораторно, из них: 26/19 детей, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.