В Москве более 540 доноров сдали плазму крови для лечения COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Свыше 540 доноров уже сдали плазму крови для лечения новой Свыше 540 доноров уже сдали плазму крови для лечения новой коронавирусной инфекции Москве , а 340 пациентам, в том числе находящимся в критическом состоянии, провели переливание иммунной плазмы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из потенциально эффективных методов лечения заболевания, считают эксперты клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Добавляется, что для горожан, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами плазмы, работает специальная горячая линия. Специалисты кол-центра отмечают, что в столице растет количество желающих помочь людям, которые сейчас лечатся в больницах: около 1,5 тысячи человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы.

При этом существует ряд требований, соблюдение которых позволяет минимизировать риски для здоровья самих доноров, а также дает возможность повысить эффективность переливания плазмы. Так, пациентам помогает только плазма с достаточно высоким содержанием антител к коронавирусу. Доброволец, который хочет сдать плазму, должен достаточно окрепнуть после перенесенной инфекции. Врач тщательно собирает полный анамнез и только после этого принимается решение о допуске к донации.

Согласно данным, донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.