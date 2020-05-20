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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:46
https://ria.ru/20200520/1571707691.html
В Москве более 540 доноров сдали плазму крови для лечения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419869_0:248:3099:1991_1036x0_80_0_0_b291be777f428cf71218e343a59c6367.jpg
РИА Новости

В Москве более 540 доноров сдали плазму крови для лечения COVID-19

07:46 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой крови в процедурном отделении
Пакет с плазмой крови в процедурном отделении
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пакет с плазмой крови в процедурном отделении. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Свыше 540 доноров уже сдали плазму крови для лечения новой коронавирусной инфекции в Москве, а 340 пациентам, в том числе находящимся в критическом состоянии, провели переливание иммунной плазмы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из потенциально эффективных методов лечения заболевания, считают эксперты клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что для горожан, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами плазмы, работает специальная горячая линия. Специалисты кол-центра отмечают, что в столице растет количество желающих помочь людям, которые сейчас лечатся в больницах: около 1,5 тысячи человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы.
При этом существует ряд требований, соблюдение которых позволяет минимизировать риски для здоровья самих доноров, а также дает возможность повысить эффективность переливания плазмы. Так, пациентам помогает только плазма с достаточно высоким содержанием антител к коронавирусу. Доброволец, который хочет сдать плазму, должен достаточно окрепнуть после перенесенной инфекции. Врач тщательно собирает полный анамнез и только после этого принимается решение о допуске к донации.
Согласно данным, донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
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