Россия планирует открыть генконсульство в Ухане

"Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, когда не было города Ухань, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство. Кстати сказать, мы, российское министерство иностранных дел, уже приняли решение по восстановлению генерального консульства нашей страны в городе Ухань. Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане", - сказал Денисов на пресс-конференции.