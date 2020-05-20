Россия планирует открыть генконсульство в Ухане

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия откроет генеральное консульство в Ухане, как только на это будут средства, заявил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, когда не было города Ухань, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство. Кстати сказать, мы, российское министерство иностранных дел, уже приняли решение по восстановлению генерального консульства нашей страны в городе Ухань. Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане", - сказал Денисов на пресс-конференции.
Он добавил, что в провинции Хубэй есть целый ряд промышленных объектов, на которых работают российские специалисты, и это не только в городе Ухань, в том числе и в других городах.
"Мы рассчитываем, что они как можно скорее вернутся на свои рабочие места и продолжат работу на наших совместных проектах в области машиностроения, химической промышленности", - сказал посол.
Он напомнил, что довольно много студентов учились в уханьских вузах, некоторые отказались возвращаться на Родину, когда у них была такая возможность в начале эпидемии, и вместе со своими китайскими друзьями пережили это время в Ухане. Посол рассказал, что некоторые из них работали волонтерами и помогали ликвидировать последствия эпидемии.
"Я со своей стороны жду момента, когда смогу снова посетить город Ухань. Напомню, что Ухань является городом нашей совместной военной истории. Именно там в конце 30-х годов наши летчики-добровольцы принимали участие в боях с японскими агрессорами. Мы очень благодарны китайским друзьям за то, что память о наших общих героях продолжает сохраняться", - добавил глава российской дипмисии.