В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1270, из которых 266 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 910 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус.