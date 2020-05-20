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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:30
https://ria.ru/20200520/1571707464.html
В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

07:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКиргизия
Киргизия
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Киргизия. Архивное фото
БИШКЕК, 20 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 20 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - 9 медработников. Выздоровели и выписаны из больниц 12 пациентов.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1270, из которых 266 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 910 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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