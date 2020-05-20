В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 20 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 20 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - 9 медработников. Выздоровели и выписаны из больниц 12 пациентов.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1270, из которых 266 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 910 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус.
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