Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Изменения появились в подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В конце материала написали соответствующее примечание.

Ранее из графика следовало, что в России лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка, ссылку на которые привели дипломаты, прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР по сведениям на 2013 год.