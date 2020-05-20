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Медиавойны
2020-05-20T08:54
https://ria.ru/20200520/1571707276.html
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569674641_0:127:1600:1027_1036x0_80_0_0_9b1becaf1ff7c62c6d6a292b1496be8d.jpg
РИА Новости

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

07:16 20.05.2020 (обновлено: 08:54 20.05.2020)
80251
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСтационар для лечения пациентов с коронавирусом
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
Изменения появились в подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В конце материала написали соответствующее примечание.
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Ранее из графика следовало, что в России лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка, ссылку на которые привели дипломаты, прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР по сведениям на 2013 год.
В посольстве обвинили Bloomberg в откровенной лжи в дополнение к "голословным политизированным обвинениям" и потребовали опровержения.
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МедиавойныКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияBloomberg L.P.ВОЗСШАВ мире
Популярные комментарии
Исправляй, не исправляй - главное дело уже сделано - Россия очернена. Никто из потребителей такого журналистского "пойла" уже не станет читать ни про про опровержение, ни про реальную информацию.
20 мая, 07:24
Владимир Белогорский
110633018
А СМИ ,в котором ты сейчас читаешь эту новость,свободное?
20 мая, 07:53
Александр Балинский
14600459
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