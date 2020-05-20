Bloomberg исправило статью после критики посольства России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
Изменения появились в подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В конце материала написали соответствующее примечание.
Ранее из графика следовало, что в России лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка, ссылку на которые привели дипломаты, прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР по сведениям на 2013 год.
В посольстве обвинили Bloomberg в откровенной лжи в дополнение к "голословным политизированным обвинениям" и потребовали опровержения.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч пациентов умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.