В Иркутской области ввели обязательный масочный режим

ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. В Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заседание оперативного штаба прошло в Иркутской области вечером во вторник. На нем обсуждалась тема введения в регионе с 20 мая обязательного масочного режима. По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, эта мера позволит жителям региона ускорить возвращение к обычной жизни.

"С 20 мая в Иркутской области вводится обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе", - говорится в сообщении.

Люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации получат маски бесплатно. На их приобретение из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Распространением масок занимаются сотрудники минсоцразвития, министерства здравоохранения, а также волонтеры.