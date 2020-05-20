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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:07
https://ria.ru/20200520/1571707243.html
В Иркутской области ввели обязательный масочный режим
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571690915_0:0:3004:1691_1036x0_80_0_0_7d53609be284847f6e4c97a373e14fa7.jpg
РИА Новости

В Иркутской области ввели обязательный масочный режим

07:07 20.05.2020
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© РИА Новости / Макс ВетровДевушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске
© РИА Новости / Макс Ветров
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. В Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заседание оперативного штаба прошло в Иркутской области вечером во вторник. На нем обсуждалась тема введения в регионе с 20 мая обязательного масочного режима. По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, эта мера позволит жителям региона ускорить возвращение к обычной жизни.
"С 20 мая в Иркутской области вводится обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе", - говорится в сообщении.
Люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации получат маски бесплатно. На их приобретение из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Распространением масок занимаются сотрудники минсоцразвития, министерства здравоохранения, а также волонтеры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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