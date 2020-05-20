Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T06:52
https://ria.ru/20200520/1571707033.html
В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса

06:52 20.05.2020
77
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 797, скончались 83 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлено 176 007 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8090 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 156,9 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 766), Северном Рейне-Вестфалии (36 766) и Баден-Вюртемберге (34 115). В Берлине зафиксировано 6507 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
Рекомендуем
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах
В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом
Логотип НАСА
Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Норка
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
Медик
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
Японский военнослужащий
СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
Тест на коронавирус
В Москве в больнице №2 лечатся 217 пациентов с коронавирусом
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
Мексика
Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Иркутской области ввели обязательный масочный режим
07:05В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19
07:03У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
Лента новостейМолния