В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса

Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлено 176 007 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8090 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 156,9 тысячи заразившихся вылечились.