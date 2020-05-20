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РИА Наука
2020-05-20T06:47
https://ria.ru/20200520/1571706958.html
Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
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РИА Новости

Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках

06:47 20.05.2020
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© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА
© Flickr / JD Hancock
Логотип НАСА. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро, покинувший свой пост, допустил некую "ошибку" на своей должности, а его отставки добился директор НАСА Джим Брайденстайн, сообщает издание Politico со ссылкой на источники и письмо Ловерро.
Ловерро покинул свой пост примерно за неделю до испытательного пилотируемого полета корабля Crew Dragon. При этом причины ухода Ловерро не назывались, в сообщении НАСА лишь отмечалось, что он "достиг в НАСА существенного прогресса". Исполняющим обязанности руководителя пилотируемых программ теперь является Кеннет Бауэрсокс, бывший заместитель Ловерро.
В письме сотрудникам, попавшем в распоряжение издания, Ловерро заявил, что уходит "с тяжелым сердцем", так как допустил "ошибку".
"На протяжении всей моей долгой карьеры, которая длилась более четырех с половиной десятилетий, я всегда считал, что мы как лидеры иногда должны рисковать. Все риски, которые мы принимаем, будь то технические, политические или личные, могут иметь последствия, если мы будем оценивать их неправильно. Ранее в этом году я пошел на такой риск, потому что посчитал необходимым выполнить нашу миссию. Теперь, по прошествии определенного времени, ясно, что я допустил ошибку, сделав тот выбор, за последствия которого лишь я один должен отвечать", - пишет Ловерро.
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Два источника сообщили изданию, что на отставке Ловерро настаивал глава НАСА Джим Брайденстайн. Однако Ловерро заявил, что его уход произошел не из-за разногласий с главой НАСА или каких-либо опасений по поводу запуска Crew Dragon на следующей неделе. Он также отказался сообщить подробности о своей "ошибке".
Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, Ловерро допустил "ошибку", нарушив правило при присуждении контрактов компаниям, предлагающим построить для НАСА корабль, способный доставить человека на лунную поверхность.
В апреле в НАСА сообщили, что компании Blue Origin, Dynetics и SpaceX разработают системы для посадки человека на Луну в рамках американской лунной программы "Артемис".
Тендер на разработку системы посадки человека на лунную поверхность был объявлен НАСА в сентябре прошлого года. Согласно представленной НАСА информации, по итогам тендера 10-месячный контракт общей стоимостью 967 миллионов долларов получили три частных подрядчика, объединяющих около тридцати компаний космической отрасли США.
Перестановка в руководстве пилотируемой программой НАСА произошла примерно за неделю до первого пилотируемого старта корабля Crew Dragon, первого для США с 2011 года, когда была завершена программа "Спейс Шаттл".
Ловерро возглавил пилотируемую программу НАСА в октябре 2019 года, сменив на этом посту Уильяма Герстенмайера, руководившего пилотируемыми программами НАСА с 2005 года. Ловерро ранее занимал пост заместителя помощника главы министерства обороны США по вопросам космоса и, как отмечали в НАСА в связи с его назначением, мог привнести в ведомство опыт реализации крупных проектов.
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