Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках

"На протяжении всей моей долгой карьеры, которая длилась более четырех с половиной десятилетий, я всегда считал, что мы как лидеры иногда должны рисковать. Все риски, которые мы принимаем, будь то технические, политические или личные, могут иметь последствия, если мы будем оценивать их неправильно. Ранее в этом году я пошел на такой риск, потому что посчитал необходимым выполнить нашу миссию. Теперь, по прошествии определенного времени, ясно, что я допустил ошибку, сделав тот выбор, за последствия которого лишь я один должен отвечать", - пишет Ловерро.