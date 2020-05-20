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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T05:58
https://ria.ru/20200520/1571706664.html
Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
https://cdn25.img.ria.ru/images/26124/29/261242934_0:176:2248:1441_1036x0_80_0_0_fa8a4f994f5fe458b093a9de447ff870.jpg
РИА Новости

Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году

05:58 20.05.2020
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© Flickr / alexbrnКоролевский колледж Кембриджского университета
Королевский колледж Кембриджского университета
© Flickr / alexbrn
Королевский колледж Кембриджского университета. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кембриджский университет планирует отменить все очные лекции в следующем учебном году из-за коронавируса, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление университета.
"Учитывая, что, вероятно, необходимость в социальном дистанцировании сохранится, университет решит, что очных лекций не будет в следующем академическом году. Лекции все также будут доступны онлайн", - говорится в заявлении университета.
Университет пока рассматривает возможность сохранить некоторые очные занятия, проходящие в малых группах.
Отмечается, что решение о переходе в онлайн может быть пересмотрено в случае, если рекомендации правительства изменятся.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кембриджский университетВеликобританияВ мире
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