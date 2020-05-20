Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кембриджский университет планирует отменить все очные лекции в следующем учебном году из-за коронавируса, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление университета.
"Учитывая, что, вероятно, необходимость в социальном дистанцировании сохранится, университет решит, что очных лекций не будет в следующем академическом году. Лекции все также будут доступны онлайн", - говорится в заявлении университета.
Университет пока рассматривает возможность сохранить некоторые очные занятия, проходящие в малых группах.
Отмечается, что решение о переходе в онлайн может быть пересмотрено в случае, если рекомендации правительства изменятся.