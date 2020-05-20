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2020-05-20T05:34
https://ria.ru/20200520/1571706498.html
СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
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РИА Новости

СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами

05:34 20.05.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЯпонский военнослужащий
Японский военнослужащий
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский военнослужащий. Архивное фото
ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Данные о новейшем виде вооружений – скоростной скользящей ракете могли быть похищены в ходе крупномасштабной хакерской атаки на японскую компанию Mitsubishi Electric, сообщила газета "Асахи" в среду.
Как отмечает издание, это первый случай, когда речь идет об утечке информации о каком-либо конкретном объекте. Министерство обороны ведет расследование инцидента.
Согласно информации от правительственных источников, которую приводит газета "Асахи", в руки хакеров попали данные о требованиях к характеристикам ракеты, разосланные участникам тендера. Mitsubishi Electric тендер проиграла и заказ получила другая компания. Требуемые характеристики не являются государственной тайной, но содержат такую важную информацию как дальность полета, термоустойчивость, тяга. Эти характеристики могут быть изменены в процессе разработки, поэтому не являются сверхсекретными.
После кибератаки в январе этого года Mitsubishi Electric утверждала, что утечка коснулась 8 тысяч личных данных соискателей места в компании, внутрикорпоративной технической и коммерческой информации и данных о партнерах компании, но не затронула "чувствительной" информации. Затем в феврале была сделана поправка с уточнением, что в руки хакеров могли попасть данные от министерства обороны, но не раскрывалась их содержание.
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Министерство обороны Японии с 2018 года ведет разработку скоростной скользящей ракеты, аналоги которой уже есть в России, США и Китае.
Ранее сообщалось, что в атаке на Mitsubishi Electric могли были замешаны две группы китайских хакеров Tick и BlackTech. Группа Tick в основном специализируется на получении информации оборонного характера. BlackTech является относительно новой и информации о ней немного. Она занимается похищением внутрикорпоративной информации предприятий Тайваня и Японии.
Впервые с хакерами BlackTech компания столкнулась в 2017 году. Тогда было зафиксировано несанкционированное подключение. Затем в июне 2019 года система обнаружила подозрительные действия, было проведено внутреннее расследование. В ходе него выяснилось, что установленный на сервере антивирус Virusbuster компании Trend Micro содержит два дефекта, которые и были использованы для незаконного подключения. Модифицированные файлы, через которые осуществлялось подключение, распространялись прямо с управляющего сервера компании Mitsubishi Electric. В октябре того же года Trend Micro объявила об устранении дефекта.
Согласно ранее обнародованным сведениям, всего за последние 10 лет на Mitsubishi Electric совершали атаки четыре группы: Tick, BlackTech, Aurora Panda, Emdivi.
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