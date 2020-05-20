На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло с 57 до 60, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
"Три новых больных прилетели в регион московскими и новосибирским рейсами. Итого на 20 мая в Сахалинской области 60 случаев заболевания, 33 выписано с выздоровлением, 27 продолжают лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Лимаренко отметил, что среди трех новых инфицированных COVID-19 два военнослужащих, которые вернулись на Курилы и Сахалин из отпуска, и инженер из Татарстана, прибывший на остров для работы. По прилету в Южно-Сахалинск они находились на самоизоляции, а после подтверждения положительных анализов на коронавирус были отправлены в инфекционный госпиталь в Долинске.
С 14 мая в Сахалинской области действует режим цифровых пропусков. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
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