На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19

"Три новых больных прилетели в регион московскими и новосибирским рейсами. Итого на 20 мая в Сахалинской области 60 случаев заболевания, 33 выписано с выздоровлением, 27 продолжают лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Лимаренко отметил, что среди трех новых инфицированных COVID-19 два военнослужащих, которые вернулись на Курилы и Сахалин из отпуска, и инженер из Татарстана, прибывший на остров для работы. По прилету в Южно-Сахалинск они находились на самоизоляции, а после подтверждения положительных анализов на коронавирус были отправлены в инфекционный госпиталь в Долинске.