Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм

АФАМИЯ (Сирия), 20 мая – РИА Новости. Боевики переделали захваченную мечеть в древнем Боевики переделали захваченную мечеть в древнем сирийском городе Афамия под ваххабитское толкование ислама и пытались учить там детей с помощью экстремистской литературы, рассказал журналистам учитель Мустафа Келляик.

Афамия была освобождена в ходе операции, которую сирийские правительственные войска провели в мае 2019 года. Тогда от боевиков удалось освободить несколько населенных пунктов на севере провинции Хама , в том числе и древний город, расположенный в 60 километрах от столицы провинции. Сообщалось, что боевики разграбили музей Афамии и с помощью тяжелой техники вели в нем незаконные раскопки.

"Когда началась война, я остался в городе - ведь я учитель, и не мог бросить своих детей. Но исламисты потребовали, чтобы я учил детей только исламу или вообще не преподавал", - сказал Келляик.

Он рассказал, что привез из Хамы учебники и раздал другим учителям, но через некоторое время понял, что его книгами никто не пользуется. Экстремистскую литературу, по которым боевики пытались организовать обучение школьников, а также компакт-диски, до сих пор находят в школе. Кроме того, идет демонтаж мраморных табличек с ваххабитсткими надписями, которые развесили террористы в древней святыне.

"Как боевики приехали, все поменялось. Они не сколько группировками, каждый называл себя отдельно. До войны мы жили очень хорошо. В эту мечеть приходили простые люди, молились, никто никому не делал зла. Но когда началась война, приехали боевики. И начали уничтожать наши дома, уничтожать наши памятники, наш музей древностей! И, конечно, убивали людей", - добавил Келляик.

Жили боевики в пещерах. Когда началась операция правительственных войск, им пришлось бежать так быстро, что взять с собой у них практически ничего не получилось. Сейчас в пещерном комплексе находят боеприпасы, гранаты, а также самодельные взрывные устройства, которые боевики вручали шахидам и отправляли к мирным жителям.