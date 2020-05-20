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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-20T06:50
https://ria.ru/20200520/1571706347.html
Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
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РИА Новости

Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм

05:10 20.05.2020 (обновлено: 06:50 20.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРуины древнего города Афамия
Руины древнего города Афамия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Руины древнего города Афамия. Архивное фото
АФАМИЯ (Сирия), 20 мая – РИА Новости. Боевики переделали захваченную мечеть в древнем сирийском городе Афамия под ваххабитское толкование ислама и пытались учить там детей с помощью экстремистской литературы, рассказал журналистам учитель Мустафа Келляик.
Афамия была освобождена в ходе операции, которую сирийские правительственные войска провели в мае 2019 года. Тогда от боевиков удалось освободить несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе и древний город, расположенный в 60 километрах от столицы провинции. Сообщалось, что боевики разграбили музей Афамии и с помощью тяжелой техники вели в нем незаконные раскопки.
"Когда началась война, я остался в городе - ведь я учитель, и не мог бросить своих детей. Но исламисты потребовали, чтобы я учил детей только исламу или вообще не преподавал", - сказал Келляик.
Он рассказал, что привез из Хамы учебники и раздал другим учителям, но через некоторое время понял, что его книгами никто не пользуется. Экстремистскую литературу, по которым боевики пытались организовать обучение школьников, а также компакт-диски, до сих пор находят в школе. Кроме того, идет демонтаж мраморных табличек с ваххабитсткими надписями, которые развесили террористы в древней святыне.
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"Как боевики приехали, все поменялось. Они не сколько группировками, каждый называл себя отдельно. До войны мы жили очень хорошо. В эту мечеть приходили простые люди, молились, никто никому не делал зла. Но когда началась война, приехали боевики. И начали уничтожать наши дома, уничтожать наши памятники, наш музей древностей! И, конечно, убивали людей", - добавил Келляик.
Жили боевики в пещерах. Когда началась операция правительственных войск, им пришлось бежать так быстро, что взять с собой у них практически ничего не получилось. Сейчас в пещерном комплексе находят боеприпасы, гранаты, а также самодельные взрывные устройства, которые боевики вручали шахидам и отправляли к мирным жителям.
К мирной жизни возвращается не только Афамия. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, жители населенного пункта Кафер-эт-Тун в провинции Хама передали администрации для адресной раздачи 755 продовольственных наборов гуманитарной помощи массой 4,6 тонны. Всего Центр по примирению провел 2420 гуманитарных акций и раздал более четырех тысяч тонн груза почти 133 тысячам жителей Сирии. Кроме того, накануне российские военные доставили 170 тонн гумпомощи в Заевфратье. Как отмечают в Центре по примирению, гумпомощь было решено развести по Сирии в максимально короткие сроки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияВ мире
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