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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T05:08
https://ria.ru/20200520/1571706306.html
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19

05:08 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Бурятии за сутки выросло на 27 - до 1042, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 20 мая зарегистрировано 1042 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 614", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с начала пандемии в республике выздоровели 420 человек, шест умерли. В стационарах лечатся 437 пациентов, в том числе 48 детей. Состояние детей удовлетворительное. В пансионате – 179 пациентов.
В реанимации находятся 17 пациентов, в том числе трое на ИВЛ. Двое из подключенных к ИВЛ старше 65 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияПроисшествия
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