В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 20 мая зарегистрировано 1042 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 614", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с начала пандемии в республике выздоровели 420 человек, шест умерли. В стационарах лечатся 437 пациентов, в том числе 48 детей. Состояние детей удовлетворительное. В пансионате – 179 пациентов.