Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сбербанк призвал россиян быть осторожнее в интернете: сайты, которые просят персональные данные, необходимо тщательно проверять, а также помнить простые правила - гарантированной доходности в десятки процентов годовых не бывает, а государственные выплаты никогда не потребуют идентификационных платежей, заявил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов

Одними из популярных схем мошенничества с начала коронавируса в России являются сайты, обещающие материальную помощь населению в связи с напряженной финансовой обстановкой в стране. Для получения компенсации мошеннические ресурсы просят ввести персональные данные и объявляют размер положенной компенсации. Однако для получения выплаты "виртуальный юрист" сайта требует оплатить "услуги занесения данных в реестр" в размере 365 рублей, рассказывает Кузнецов.

"Я хочу еще раз напомнить всем жителям России, что никакие государственные выплаты никогда не требуют "идентификационных" платежей. И любой сайт, особенно если он просит у вас какие-либо персональные данные, нужно тщательно проверить, прежде чем с ним взаимодействовать", - призвал зампред правления Сбербанка.

При этом достаточно будет простой внимательности: как минимум, нужно проверить наличие на сайте "замочка", то есть защищенного соединения https вместо стандартного http в адресной строке, поясняет Кузнецов.