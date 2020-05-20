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2020-05-20T05:09
https://ria.ru/20200520/1571706279.html
Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
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РИА Новости

Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников

05:07 20.05.2020 (обновлено: 05:09 20.05.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сбербанк призвал россиян быть осторожнее в интернете: сайты, которые просят персональные данные, необходимо тщательно проверять, а также помнить простые правила - гарантированной доходности в десятки процентов годовых не бывает, а государственные выплаты никогда не потребуют идентификационных платежей, заявил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Одними из популярных схем мошенничества с начала коронавируса в России являются сайты, обещающие материальную помощь населению в связи с напряженной финансовой обстановкой в стране. Для получения компенсации мошеннические ресурсы просят ввести персональные данные и объявляют размер положенной компенсации. Однако для получения выплаты "виртуальный юрист" сайта требует оплатить "услуги занесения данных в реестр" в размере 365 рублей, рассказывает Кузнецов.
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"Я хочу еще раз напомнить всем жителям России, что никакие государственные выплаты никогда не требуют "идентификационных" платежей. И любой сайт, особенно если он просит у вас какие-либо персональные данные, нужно тщательно проверить, прежде чем с ним взаимодействовать", - призвал зампред правления Сбербанка.
При этом достаточно будет простой внимательности: как минимум, нужно проверить наличие на сайте "замочка", то есть защищенного соединения https вместо стандартного http в адресной строке, поясняет Кузнецов.
"И, конечно, гарантированной доходности в десятки процентов годовых не бывает: если вам ее обещают, это финансовая пирамида. Так что, к каким бы уловкам ни прибегали мошенники, ваши критическое мышление и бдительность сделают их усилия напрасными", - заключил он.
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