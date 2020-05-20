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2020-05-20T05:05
https://ria.ru/20200520/1571706249.html
Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
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РИА Новости

Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов

05:05 20.05.2020
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© AP Photo / Matt SaylesАктриса фильмов для взрослых Стефани Грегори Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс
Актриса фильмов для взрослых Стефани Грегори Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс
© AP Photo / Matt Sayles
Актриса фильмов для взрослых Стефани Грегори Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американская порноактриса, заявлявшая о связи с президентом США Дональдом Трампом, Сторми Дэниелс стала соавтором и главной героиней серии комиксов, которая выйдет в США осенью, сообщает издательство TidalWave Productions.

"Наконец мы можем сообщить: этой осенью Сторми Дэниелс вернется в роли героя комиксов в Космических войсках! Мы разрабатывали их с ней с начала года", - сообщили TidalWave Productions в Twitter.

Как сообщила Дэниелс в интервью агентству Рейтер, комиксы выйдут под названием "Stormy Daniels: Space Force" (Сторми Дэнелс: Космические войска).
"Это все, само собой, сатира", - заявила она агентству. В издательстве сообщили, что комиксы будут сочетать "комедию, экшн и приключения", похожие на смесь "Барбареллы", "Star Trek" и мультсериала "Стрипперелла".
"Я не буду сидеть здесь и врать, что ничего хорошего не вышло из этого", - заявила Дэнелс о славе, которую получила после обвинений в адрес Трампа. "Однако чего люди не понимают, так это того, что это всегда палка о двух концах", - добавила она.
Дэниелс была одной из 20 женщин, которые обвинили президента США Дональда Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. В октябре прошлого года Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск Дэниелс против Трампа за клевету в ее адрес. Трамп обвинил Дэниелс в мошенничестве.
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