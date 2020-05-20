Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов

"Наконец мы можем сообщить: этой осенью Сторми Дэниелс вернется в роли героя комиксов в Космических войсках! Мы разрабатывали их с ней с начала года", - сообщили TidalWave Productions в Twitter .

"Это все, само собой, сатира", - заявила она агентству. В издательстве сообщили, что комиксы будут сочетать "комедию, экшн и приключения", похожие на смесь "Барбареллы", "Star Trek" и мультсериала "Стрипперелла".

"Я не буду сидеть здесь и врать, что ничего хорошего не вышло из этого", - заявила Дэнелс о славе, которую получила после обвинений в адрес Трампа. "Однако чего люди не понимают, так это того, что это всегда палка о двух концах", - добавила она.