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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T05:32
https://ria.ru/20200520/1571706177.html
Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1036x0_80_0_0_e24b513a2236879c54e2432215909046.jpg
РИА Новости

Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

05:03 20.05.2020 (обновлено: 05:32 20.05.2020)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", - заявил Малпасс в ходе телеконференции.
По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс.
При этом он заявил, что усилия Всемирного банка недостаточны, и призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "большой двадцатки", которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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