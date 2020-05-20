Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", - заявил Малпасс в ходе телеконференции.
По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс.
При этом он заявил, что усилия Всемирного банка недостаточны, и призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "большой двадцатки", которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.
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