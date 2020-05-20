Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", - заявил Малпасс в ходе телеконференции.