В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русское географическое общество прокомментировало сообщения СМИ о том, что туристы на Урале нашли "копию пирамиды Хеопса", назвав данную информацию фейком и опровергнув факты, изложенные в публикациях. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале организации.
Ранее ресурс "Екатеринбург онлайн" сообщил, что туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Народо-Итьинском кряже (Приполярный Урал) гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса. Издание указало, что летом изучать объект отправится экспедиция РГО.
В организации отметили, что указанная вершина давно известна и присутствует на всех топографические картах, рукотворной пирамидой она не является, при этом похожие формы рельефа можно встретить во множестве горных систем. Также в РГО указали, что ее областное отделение планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, однако посещение указанной вершины не предполагается.
"Публикация призвана подогреть интерес к туристической компании, организующей на Приполярный Урал свои коммерческие туры, и не имеет ничего общего с исследовательскими задачами, определенными Уставом Русского географического общества", - говорится в обращении.