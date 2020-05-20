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2020-05-20T05:11
https://ria.ru/20200520/1571706140.html
В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
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РИА Новости

В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале

05:00 20.05.2020 (обновлено: 05:11 20.05.2020)
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© GoogleПирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
© Google
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русское географическое общество прокомментировало сообщения СМИ о том, что туристы на Урале нашли "копию пирамиды Хеопса", назвав данную информацию фейком и опровергнув факты, изложенные в публикациях. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале организации.
Ранее ресурс "Екатеринбург онлайн" сообщил, что туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Народо-Итьинском кряже (Приполярный Урал) гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса. Издание указало, что летом изучать объект отправится экспедиция РГО.
В организации отметили, что указанная вершина давно известна и присутствует на всех топографические картах, рукотворной пирамидой она не является, при этом похожие формы рельефа можно встретить во множестве горных систем. Также в РГО указали, что ее областное отделение планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, однако посещение указанной вершины не предполагается.
"Публикация призвана подогреть интерес к туристической компании, организующей на Приполярный Урал свои коммерческие туры, и не имеет ничего общего с исследовательскими задачами, определенными Уставом Русского географического общества", - говорится в обращении.
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РоссияУралРусское географическое обществоОбщество
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