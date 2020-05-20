В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале

В организации отметили, что указанная вершина давно известна и присутствует на всех топографические картах, рукотворной пирамидой она не является, при этом похожие формы рельефа можно встретить во множестве горных систем. Также в РГО указали, что ее областное отделение планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, однако посещение указанной вершины не предполагается.