Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19

"Всего с апреля по настоящее время обработано около 50 военно-транспортных самолетов, прибывающих на аэродромы ВВО из других регионов России, при этом на одну ежедневную обработку расходуется более 500 тонн дезинфицирующего раствора", - говорится в сообщении.