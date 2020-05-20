Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19

ХАБАРОВСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в рамках профилактики распространения COVID-19 продезинфицировали около 50 военно-транспортных самолетов, прибывших на Дальний Восток из других регионов России, сообщает пресс-служба округа в среду.
"Всего с апреля по настоящее время обработано около 50 военно-транспортных самолетов, прибывающих на аэродромы ВВО из других регионов России, при этом на одну ежедневную обработку расходуется более 500 тонн дезинфицирующего раствора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специально созданные расчеты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с помощью авторазливочных станций АРС-17 производят дезинфекцию фюзеляжей самолетов. Кроме того, обрабатываются салоны воздушных судов и доставленные грузы.
Ранее сообщалось, что отряды РХБЗ также привлекаются для обработки предприятий военно-промышленного комплекса, воинских частей и военных городков.
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