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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T04:41
https://ria.ru/20200520/1571706097.html
Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571202570_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_73a2feb4f62e62fad0a06cb6b7d146f6.jpg
РИА Новости

Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19

04:41 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет
Военно-транспортный самолет
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в рамках профилактики распространения COVID-19 продезинфицировали около 50 военно-транспортных самолетов, прибывших на Дальний Восток из других регионов России, сообщает пресс-служба округа в среду.
"Всего с апреля по настоящее время обработано около 50 военно-транспортных самолетов, прибывающих на аэродромы ВВО из других регионов России, при этом на одну ежедневную обработку расходуется более 500 тонн дезинфицирующего раствора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специально созданные расчеты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с помощью авторазливочных станций АРС-17 производят дезинфекцию фюзеляжей самолетов. Кроме того, обрабатываются салоны воздушных судов и доставленные грузы.
Ранее сообщалось, что отряды РХБЗ также привлекаются для обработки предприятий военно-промышленного комплекса, воинских частей и военных городков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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